味全龍今年要挑戰2連霸，開季前確定5名洋投名單，領隊丁仲緯表示，去年奪冠3洋投之一的布里悍確定上半季不會加入，但龍隊會持續與他保持聯繫，希望他能在下半季繼續為龍隊效力。

龍隊去年奪冠後就持續與伍鐸、鋼龍、布里悍展開續約，但最後只有確定簽回前2人，丁仲緯說：「布里悍是說現階段希望以陪伴家人為主，還是尊重他，也會持續與他保持聯繫。」

目前龍隊開季5洋投確定為伍鐸、鋼龍、赫雷拉、左投高梅茲及去年效力富邦悍將的艾普勒；而根據聯盟規章，外籍球員在228後就可以自由接觸其他球隊。

而去年季後龍隊將投手羅國華、劉宇鈞、蔡明憲、黃東淯、吳秉恩、捕手劉時豪（提出FA）內野手張皓緯、吳睿勝、林威廷、外野手曾陶鎔、高孝儀擺在60人名單外。

最後龍隊成功簽回劉時豪，另回簽60人名單外的吳秉恩、吳睿勝，高孝儀轉任二軍助理打擊教練，並從自由市場網羅陳禹勳、郭嚴文、鄭鎧文。

丁仲緯表示，本土補強也確定告一段落，而球員談薪也都很順利，目前已完成8、9成左右，「加薪幅度一定會有，拿到總冠軍球團一定會給予球員肯定。」