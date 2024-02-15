心血管疾病猝死時有所聞，如何及早察覺危險因子是重要議題。對此，義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑指出，若發現額頭、耳垂紋路變多，除了是老化的徵兆外，恐與較高風險的心血管疾病狀況有關，應就醫進行全面性的檢查。

洪暐傑在《健康晚點名》節目上分享，若發現抬頭紋、耳垂紋路變多時，要留意是心血管疾病的徵兆。他解釋，額頭、耳垂皆算是身體最末梢的部位，此處血管容易受損，當長期血壓高或三高持續控制不佳時，血管品質不好，首先就會先影響到末梢循環。

洪暐傑接著提到，皮膚需要有膠原蛋白才會有彈性，因此當血管品質不好，提供的血液和養分變少時，而這些末梢的膠原蛋白，就會開始慢慢流失，皮膚皺褶也就慢慢增多。所以當發現抬頭紋、耳垂紋路變多時，其實真的是在暗示有較高風險的心血管疾病，不可輕忽。

皮膚科醫師陳昱璁過去也曾提到，皮膚的血液供應，來自於真皮層小動脈的穿透支，當心臟血管有問題的人，小動脈的穿透支也往往會出問題，久而久之，皮膚血液供應不足，導致部分皮膚組織壞死，從而產生心血管疾病的皮膚表徵。他並分享以下4個心血管疾病皮膚表徵，以供民眾參考：

1、冠心溝：醫學上稱（Frank’s sign），也是目前被西方實證醫學所證實跟心血管疾病有顯著關係的皮膚紋路。其是因為耳垂軟骨和韌帶長期慢性缺氧，造成組織萎縮，因而出現一條由外往內、由下往上的凹陷線條。

2、山根橫紋：中醫學上的理論，原理同上，主要出現在鼻子山根處，也就是西醫所說的皺鼻紋。

3、懸針紋：這也是中醫學上的理論，原理同上，位置則在山根橫紋之上，也是常聽見的皺眉紋。

4、抬頭紋又深又多的人：根據歐洲心臟病學會（European Society of Cardiology）發表的論文中指出，抬頭紋越多、越深的人，有更高的機率死於心血管疾病，原因則和血管的動脈粥狀硬化有關。