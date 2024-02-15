桃園大溪8旬老婦到平鎮拜訪妹妹不慎迷途，所幸在巡邏員警協助下順利聯繫到家屬。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢警分局內壢派出所11日20時許接獲熱心民眾報案，說是成功路上有一名男子癲癇發作倒於路邊急需協助，值班同仁立刻通知正在巡邏的警員張亦軒、甘秦鎧、陳泓鈞火速趕往，也同時請救護車到場救援。平鎮警分局則獲報，家住大溪的老婦人搭車到平鎮拜訪妹妹，不慎迷路且失智症發作，在巡邏員警協助下才順利聯繫到老婦家屬。

中壢員警到場後，這名43歲的鄧姓男子癲癇狀況雖然已經緩和，婉拒警方和救護員的協助，但在警消的堅持下，鄧男才接受救護員的檢查，確認無大礙後，因為癲癇症狀具有突發性，為了防止鄧男發生其他危險，由警方將他送回家，消防救護員也叮嚀鄧男，如果再發作一定要趕快就醫，不然可能會有生命危險。

鄧男說，因為家人春節出國旅遊，雖然腳上有傷，但仍想在過年期間外出走走，沒想到忘記帶藥又癲癇發作，勞師動眾的真的很不好意思，非常感謝警消人員的協助。

中壢分局表示，民眾遇有緊急狀態，警方一定全力積極援助，若遇有緊急就醫情形建議優先撥打119救護車，能即時提供醫療協助，避免衍生其他危害。

另外，一名家住桃園市大溪區的86歲陳姓老婦人，14日上午10時許獨自一人搭乘計程車至平鎮區拜訪妹妹，卻因此迷了路，加上未帶手機且失智症發作，致無法聯繫親人，一個人呆坐在金陵路未營業的餐廳前，就在徬徨無助之際，恰巧巡邏員警經過，主動上前詢問才發現老婦已離家許久，經聯繫老婦家屬，才順利讓老婦人平安返家。

平鎮警分局北勢派出所長姚金寶表示，住在桃園市大溪區的86歲陳姓老婦人，14日上午突然想起許久未見的妹妹，於是趁著家人不注意，獨自搭乘計程車到平鎮，無奈老婦人失智症發作，忘了妹妹的住址，只記得旁邊有座公園，於是搭著計程車在市區兜圈，看能否藉由街景回想妹妹的住處，但無論如何就是想不起來，老婦人自覺不好意思，於是請司機讓她在路邊下車，就這樣一直在未營業的餐廳前呆坐到傍晚。

恰巧巡佐劉能權、警員洪子翎及曾士哲傍晚兩次巡邏經過，見老婦人獨自一人坐在未營業的餐廳前許久未離去，立即上前關心狀況，細問之下才發現老婦迷了路回不了家，且老婦人說起話來有氣無力，體力明顯不支，於是員警趕緊先將老婦人帶回派出所安置。

待老婦人稍作休息之後，所幸老婦人還能說出自己的名字，員警再利用警用系統系統查出她的身份，並順利聯繫上她的家人。老婦人的姪女接到警方通知趕到派出所，見到姑姑平安無事總算放下心中大石，頻頻向警方道謝，並表示姑姑上午說要搭車到平鎮找她的妹妹，但沒想到會因此迷了路，還好員警即時發現，這才結束一場虛驚。