為創造友善通學動線，台北市工務局新建工程處已改善完雨聲國小周邊人行道拓寬更新工程，使原本淨寬僅90公分的人行道提升至150公分。新工處指出，今年將改善10所學校周邊人行道，以提供學童安全、舒適步行空間。

台北市工務局新工處共管科長洪維聰表示，今年目標改善100條人行道，初步規畫，改善64條人行道鋪面、無障礙斜坡道及視障設施、拓寬16條人行道、20條標線型人行道改成實體區隔人行道，亦會改善10所學校周邊人行道，讓通學動線更順暢。

新工處表示，忠義街人行道已完成拓寬，範圍是士林區忠誠路一段至忠義街78巷，原本人行道寛度未達90公分且上方有交通號誌桿、標誌桿及公車站牌桿，行人通行極為不便，使用輪椅、推車者更不易。

新工處表示，後來針對淨寬不足的路段，採用人行道拓寬並將交通號誌桿遷移至人行道內側，部分路段則將標誌桿及公車站牌桿遷移人行道外側，以使人行道淨寬達150公分。

新工處指出，因上述改善措施涉及設施遷移位置、地下管線遷移，排水設施變更等，需邀集當地里辦公處、中華電信公司、市府交通及水利等單位共同研議，並取得各單位共識才能進行，特別感謝各方配合使工程順利完成，順利擴大友善學童通學環境。

新工處北區工務所主任王頌夫表示，為避免施工影響民眾通行，工程採分區封閉式方式施工，工程施工階段並考量行人通行需求，適時調整工區圍設範圍，提供通行空間，以求將對民眾之影響降至最低。