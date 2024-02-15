原被判刑8年的泰國前總理戴克辛將於18日獲釋，分析人士指出，這將為泰國保守派精英與前總理之間醞釀的權力鬥爭注入更多熱度。專家預測，戴克辛假釋可能會引發司法偏見的指控，讓本已一觸即發的政治爭端變得更加激烈。

戴克辛曾於2001至2006年擔任泰國總理，其後因泰國軍方發動政變下台，捲入貪汙案被起訴，2008年起流亡海外。去年8月22日，戴克辛由新加坡返回泰國曼谷，隨即被逮捕，同日因濫用職權和利益衝突的罪名獲刑，即時入獄。

服刑首晚，他因胸痛、高血壓及低血氧等健康問題，由曼谷還押監獄轉送至曼谷皇家警察綜合醫院。他之後向王室請求赦免，王室於9月1日宣布泰王瓦吉拉隆功減免戴克辛的刑期。今年1月，泰國獄政矯正署副署長希堤（Sitthi Sutivong）指由於年齡及健康狀況，戴克辛符合假釋條件，最快2月可獲假釋。

據泰國公視報導，戴克辛2009年11月在韓國發表涉嫌誹謗君主制的言論，當時總檢察長辦公室正在考慮是否根據《刑法》第 112 條被指控犯有冒犯君主罪起訴戴克辛。然而，據政治觀察人士稱，這一新案件不太可能阻止戴克辛在18日180天的拘留期滿後獲得假釋。

泰國執政黨為泰黨（Phue Thai Party）黨魁、戴克辛的幺女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）表示，戴克辛假釋後將住在位於曼谷的家族豪宅中。鑑於這位 74 歲的老人年事已高和嚴重的健康狀況，戴克辛將不需要佩戴電子監控腳環。

泰國東方大學（Burapha University）政治學講師歐朗（Olarn Thinbangtieo）表示，在許多被控冒犯君主罪的年輕活動人士被拒絕假釋之際，戴克辛「出獄」可能會引發司法偏見的指控。 他警告說，這可能會讓本已一觸即發的政治爭端變得更加激烈。

他指出，「此案可能會損害司法系統的聲譽。如果戴克辛獲准保釋，人們會問為什麼這些年輕嫌犯還沒有被釋放。我們將再次看到政治混亂。」他補充說，儘管保守派精英——當初那些在2014年推翻戴克辛胞妹盈拉政府的軍政府支持者，目前雖已與戴克辛聯手治理國家，但最終達成的協議並不穩固。

歐朗說，保守派精英們希望戴克辛遵守預先安排的協議條款，但戴克辛和他的為泰黨，似乎偏離商定的道路。這位分析師補充說，戴克辛在醫院服刑的舉動讓保守派感到不安。戴克辛據稱享有的「貴賓待遇」似乎削弱公眾對4個主要機構：軍隊、警察、司法系統和官僚機構的信心。這4個機構是泰國君主制的基礎，如果它們的可信度受到質疑，泰國君主制就會受到損害。

分析人士認為，戴克辛可能正在玩一場狡猾的政治遊戲，以削弱保守派精英，同時保持其強硬紅衫軍支持者的忠誠。歐朗表示，泰國精英正在失去對戴克辛的信任，並越來越懷疑為泰黨將與改革派前進黨（Move Forward Party）聯手。

前進黨和為泰黨在去年5月的下議院改選中，分別成為國會第一和第二大黨，並結盟組成新政府。 但前進黨的總理候選人皮塔（Pita Limjaroenrat）被阻止成為總理，因為軍政府任命的上議院大多數成員拒絕投票給他。為泰黨隨後倒戈並與保守黨組成聯盟，此舉為其候選人賽塔（Srettha Thavisin）成為總理提供足夠的支持。

歐朗認為，保守派精英擔心戴克辛可能正在等待上議院可投票選總理的憲法權力在5月到期。這解釋了，為何戴克辛受到冒犯君主指控的威脅，而主張修改刑法第112條冒犯君主法的前進黨近期也面臨解散的危機。

歐朗也指出，爭端導致為泰黨領導的政府難以管理國家。其中包括強烈反對發放1萬泰銖的數位錢包計劃。歐朗還強調現任上議院任期於5月屆滿時可能發生的權力轉移，並預測上議院屆時將任命幾名與前進黨和為泰黨有關的上議院候選人。

為泰黨可能背叛保守派政黨，在下屆大選前與前進黨聯手，因為它不太可能在全國投票中擊敗這個深受歡迎的改革派政黨。歐朗說，「他們現在可能不在一起工作了。但前進黨和為泰黨一定會在下次選舉中攜手合作。如果他們互相對抗，為泰黨肯定會輸。」