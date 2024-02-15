桃園市中壢警分局中福派出所13日11時接獲熱心民眾報案，稱在西園路上有名老婦人坐路中間，身旁還站了一名年輕女子，2人疑似在爭執，看起來十分危險，希望警方能前來提供協助。中福派出所接獲通報後，立即派遣正在巡邏的警員凃怡安、梁欣博火速趕到現場。

員警趕到現場後了解，原來是因為到了中午用餐時間，但這名68歲的黃姓老婦因為吵著不想回家而對她的菲律賓籍看護生氣，員警先是安撫雙方的情緒，並詢問看護老婦人住家地址，但因為與看護語言不通，員警只好用翻譯軟體請看護先回家請家人來協助，又考量老婦身體狀況，便將他先攙扶上巡邏車休息，沿街詢問附近是否有人認識該名老婦，洽好碰上收到看護通報趕來的女兒，順利將老婦送回家。

女兒向警方表示，母親年事已高且患有失智症，個性有時會像小孩一樣，見到警方的溫暖服務，這才卸下心中不安的石頭，頻頻向警方道謝，表示還好有人民保母的幫助，母親才能在年節期間平安返家團圓。

中壢分局表示，社區警政再出發其中一項執行重點，就是主動關懷社區、深耕警民互信，未來將持續積極訪查，強化為民服務，也呼籲民眾可協助家中易走失的成員身上配戴容易辨識身分的配件或縫製聯絡方式在衣物上，或至社會局申請防走失愛心手鍊，而分局偵查隊更有提供指紋建檔服務，歡迎民眾親自至警察分局辦理。