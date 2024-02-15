班諾馬吉梅（左）大撩前妻茱麗葉畢諾許，電影幸福感爆棚。（海鵬影業提供）

如果你認為《芭比的盛宴》、《料理鼠王》都是讓你垂涎欲滴的美食電影，那麼威尼師金獅獎名導陳英雄的最新電影《火上鍋》，更將喚醒你的味蕾。該片改編自知名美食小說【美食家的生活與激情】，劇情描述法國南部如田園詩般的鄉村裡，有「美食界拿破崙」之稱的多丹布方和女廚師尤金妮之間的烹飪與愛情故事，並由奧斯卡得主茱麗葉畢諾許和坎城影帝班諾馬吉梅聯手主演。有趣的是，班諾馬吉梅片中化身「多丹布方」狂吐金句大撩茱麗葉畢諾許，尤其凝視她用餐時的神來一句：「『進食』在妳身上如此美不勝收」，獲國際影媒盛讚是「年度最浪漫告白」，也成就《火上鍋》最優雅迷人的一場餐宴。

「發明一道新菜，比發現一顆行星更能造福人類」。曾以電影《鋼琴教師》榮膺坎城影帝的法國男星班諾馬吉梅，近年運勢超旺、以《好好說再見》及《天堂幻影》連續榮膺凱薩獎影帝，締造影史紀錄。《火上鍋》是他和「大滿貫影后」茱麗葉畢諾許的最新代表作，兩人出色演技不僅獲國際影媒【首映】年度滿分推薦，片中他金句連發、廚藝高超，烹煮質感更令人讚嘆，獲盛讚「透過大銀幕幾乎聞到香味」。《火上鍋》除勇奪坎城影展最佳導演獎，更獲選奧斯卡最佳國際電影15強。

班諾馬吉梅在《火上鍋》優雅迷人，其精湛的廚藝能與畢諾許靈犀相通。兩人片中所展現的烹飪藝術過程，也宛如人與人之間的情感調味，道出對生命的愛與自由。該片劇情敘述：才華遠近聞名的美食家多丹，一生都在思考頂級菜餚的創作。廚師尤金妮則為他工作20年，對口味及食材有著出色的直覺。尤金妮雖受到許多男性仰慕，卻只專注於多丹的廚房。但當多丹向尤金妮求婚，她卻猶豫了。多丹決定為她下廚，做一件他從未做過的事情，來表達對她的愛意。

有趣的是，馬吉梅演出該片其實是臨陣受命，但廚藝本就精湛的他，僅以半天練習就上陣演出，還每顆鏡頭都精準到位，讓導演陳英雄滿意得不得了。驚人的是，馬吉梅和畢諾許在1998-2003年間曾是伴侶，並有一個女兒。兩人這次出乎意料、睽違24年再度合作《火上鍋》，彼此互動立刻成為媒體焦點。片中尤以一場對尤金妮（畢諾許）表達愛意的戲最為曖昧，馬吉梅在「欣賞」畢諾許用餐時的神來一句：「『進食』在妳身上如此美不勝收」，不僅畢諾許當場聽了十分撩動，該金句更獲國際影媒【Mashable】盛讚是「年度最浪漫的告白」。

馬吉梅與畢諾許即使分手依然維持朋友關係，演出的好默契感染全場，讓大家每天都能順利收工、準時大快朵頤（片中所有食物都是真的米其林等級料理）。兩人片中情感濃厚，當馬吉梅演出最後一場「散步聊天」的殺青戲時，畢諾許竟突然脫稿演出，轉身親吻了他，讓馬吉梅又驚又喜！兩人演出《火上鍋》的幸福感爆棚，浪漫氛圍從頭到尾，連權威影媒【銀幕】都盛讚該片是「一段長存記憶的偉大浪漫」。