高顏值台港男神范少勳、劉俊謙常被指有「兄弟臉」，去年金馬60一起牽手上台頒獎，讓網友瘋狂敲碗求合作，如今夢幻聯動成真，2024年雙帥大銀幕合體，將在金鐘導演鄧依涵的首部電影《我在這裡等你》演出，詮釋一段「相互奔赴，想見到彼此」的情感，夢幻組合火花四射，保證再掀話題！

近期在台人氣爆棚的劉俊謙，曾以電影《幻愛》入圍金馬獎最佳新演員，當時就被媒體發現撞臉范少勳，去年兩人出席金馬獎，以「港版范少勳」、「台版劉俊謙」自我介紹，笑翻全場，後台依偎合影更被讚「這畫面太美」！昨日情人節，雙帥在社群互相發布兩人劇照，突如其來的浪漫舉動引爆熱議，15日官方正式宣布兩人主演新作《我在這裡等你》今年上映，並曝光由知名設計師方序中設計的國際版海報，以多層次的筆觸描繪綻開夜空的朵朵煙花，燦爛卻短暫的特質，暗示片中相遇、獲得的情感。

《我在這裡等你》講述失意的香港作家天宇，偶遇台北街頭混混阿翔，兩人展開尋找通往天堂的鯨逝灣的旅程，沿途發現意外的轉折與緊密的緣份，帶出「這世界上總有一個跟你相似，並等待你的人」。范少勳幽默表示：「可能我們長很像，所以有機會碰到！」劉俊謙則說：「我們第一次見面，我就蠻喜歡他，少勳很樂觀，跟他聊天會被笑容吸引，能合作覺得很讚。」兩人因戲成好友，令人更加期待片中的化學反應。

導演鄧依涵表示，第一次看劇本中的阿翔就想到范少勳，「他把自己和角色魅力融合一起，表演得很好。」劉俊謙則是在看完《幻愛》後被他的表演驚艷，一直期待合作，沒想到首部電影長片就成功集結雙帥，完全呼應這是一部「相信世界上許多機遇都是最美好安排」的電影。