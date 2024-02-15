目前中央有條件核定台中捷運綠線延伸彰化可行性評估，王惠美（左）說，新春希望立院能夠協助協調，讓彰化重大建設能夠加速進行，構建中彰投生活圈，希望縣籍立委和縣府一起加油。（吳建輝攝）

今天是農曆大年初六新春第1個上班日，彰化縣政府、縣議會今天上午分別舉行新春團拜，縣長王惠美與議長謝典林向府會同仁拜年，目前中央有條件核定台中捷運綠線延伸彰化可行性評估，王惠美說，新春希望立院能夠協助協調，讓彰化重大建設能夠加速進行，構建中彰投生活圈，希望縣籍立委和縣府一起加油。

農曆年前行政院宣布核定中捷綠線延伸大坑、彰化可行性研究案。交通部指出，中捷綠線烏日文心北屯延伸總經費355.91億元，包括用地費13.59億元、自償性經費90.22億元，及非自償性經費252.10億元，其中非自償性經費由中央分擔182.78億元、台中市政府及彰化縣政府分擔69.32億元。

王惠美在團拜致詞表示，台中捷運綠線延伸彰化案，中央是有條件通過台中綠線捷運延伸彰化案，縣府會更加努力，期望未來能透過立法院來協調，讓彰化縣的重大建設能夠加快進行，讓鄉親有更好的生活。

此外彰化縣議會新春團拜，由議長謝典林及副議長許原龍主持，縣長王惠美及縣府局處長也應邀出席，謝典林致詞說，總統、立委選舉剛結束，充分展現民意的期待，政治勢力的消長及政治局勢的改變，與地方建設發展息息相闗，希望未來縣府與議會要通力合作，帶領彰化大步向前。