在YouTube擁有234萬訂閱的知名節目《木曜4超玩》，日前邀請美國在臺協會(AIT)處長孫曉雅錄製節目、一同享用牛排大餐。一向搞笑的主持人 邰智源（小邰）難得和孫曉雅同桌，竟大問台美關係的敏感問題，而孫曉雅也直接回應，讓小邰瞬間結束話題。其中，小邰問，美國是否是台灣的盟邦？孫曉雅秒回「不是」，但馬上也強調台美是朋友和合作夥伴；小邰又問，如果台灣舉行統獨公投，詢問孫曉雅看法？結果孫曉雅也馬上回應：美國致力於維持現狀，不支持任何一方片面改變現狀，且絕對不能透過武力片面改變現狀。

《木曜4超玩》8日上傳《下班去吃飯第二季第二集》影片，曝光邰智源及兒子邰靖與AIT處長孫曉雅，一起享用孫曉雅推薦的美國牛排大餐，雙方也聊及台美文化差異、台美關係等話題。

邰智源在吃牛排的同時，忍不住問到敏感問題。小邰問孫曉雅，是否認為台灣與美國之間，在軍事、科學領域有更多合作的可能性？孫曉雅表示，她和AIT在這裡，就是為了致力促進美國人民與台灣人民之間的合作，台美之間存在非官方關係，不會改變，「我們致力維持現狀，現狀就是這種非官方的關係」，台美之間還有一種安全上的關係，是基於美國的一中政策，這一政策已經實行40多年，並且在台灣關係法中被立法規定，同時在三個公報和六項保證中有所闡明，這是長久存在的，她認為這就是區域和平穩定的基礎。

邰智源再問，一中政策是正確的，世界上只有一個中國，但也只有一個台灣...。孫曉雅立刻說，「這不是美國的政策、美國的政策是不同的」，但也笑說這的確很複雜。邰智源追問美國的界限在哪裡？台灣有可能舉行統獨公投嗎？孫曉雅直接回應，這回歸到她之前提到的現狀，美國是致力於支持一個現狀，沒有任何一方片面改變現狀，且絕對不能透過武力片面改變現狀。美方也總是會跟大陸官員強調，絕對不要訴諸暴力。

孫曉雅坦言，外交涉及很多細微差別，這些細微差別不太適合媒體的簡短報導，對於邰智源這樣希望簡短摘要的人來說，可能會不滿意，因為會收到一大段詳盡的論述，這不是美國為台灣做甚麼，而是台灣與美國攜手合作，台灣有很多可以貢獻世界，對美國也是如此。

邰智源也問到，美國跟台灣是盟邦（allies）嗎？孫曉雅秒回「不是」，因為在外交上盟邦是一個術語，代表有簽署條約，但也強調「我們是朋友和合作夥伴（We are friends and partners）」。