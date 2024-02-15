大家都說有口福才有晚福，但面對高齡化的社會，長者的牙口問題也不容忽視。67歲的李先生來到高雄醫學大學附設中和紀念醫院進行全口植牙治療，他透過高醫牙科的數位一條龍服務，從掃瞄牙口到典藏建檔，替他的牙口帶來全新服務，且這樣的典藏模式只要在高醫體系的醫院都可使用，相當方便。

根據行政院經建會資料，台灣老化速度和日本並列全球第3名，依調查結果顯示，65歲以上長者的牙齒，有70.6 ％部分缺牙，21％的長者覺得自己的牙齒（包括裝假牙者）功能狀況不好，63.2％的長者因為牙齒狀況、咀嚼或吞嚥的問題，而限制吃東西的種類。

因此世界衛生組織提出8020計畫，希望80歲的長者至少保存20顆能夠正常咀嚼，台灣也有65歲長者免費義齒政策，都是為了幫忙年長者維持最基本的口腔功能狀態，並提高他們的生活質量。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院牙科部部長杜哲光表示，高醫數位化牙科多年的成果，從影像收集、數位診斷、規劃到CAD／CAM、3D列印產出，最後由數位典藏來進行後續維護與照顧。臨床的缺牙狀況，從前牙美學、局部缺牙到無牙患者，都可藉由高醫數位一條龍完成服務，並享受數位典藏的照顧。

高醫牙科部贋復補綴科主任藍鼎勛指出，數位一條龍製程不僅為病人提供了快速而精準的治療方案，更透過數位典藏的方式，即使在醫師體系調動或其他變動下，仍能確保持續和一致的牙科照護質量。這些案例證明了高醫數位補綴服務在前牙美學、全口重建等方面的精準性和有效性。高醫的這一項創新技術不僅提高了治療效率，也為病患帶來了後續服務的極大便利。

高醫附設中和紀念醫院戴嘉言副院長表示，國民健康署2023年報提出『健康城市、 健康到老 』的健康促進目標，資料顯示，台灣已邁入少子化與高齡化社會，全民的健康活動、社交活躍都跟牙齒的美觀、咀嚼或吞嚥功能等息息相關。 在這個高效能、高張力的社會，如何用尖端科技提供高品質醫療是現在醫學中心的共同任務與目標。高醫身為醫學中心與醫學大學教學醫院，擁有教學、服務、研究等使命，透過數位一條龍的服務，能提供民眾完整的牙科照護。