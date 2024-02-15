今天剛接任台中市政府有給職顧問的民眾黨前立委蔡壁如，上午未現身台中市府新春團拜活動，也沒出席民眾黨部的團拜，外傳她根本沒有收到通知，疑似遭邊緣化，蔡壁如對此無奈表示，自己身在台中，根本不可能出席民眾黨團拜，呼籲外界不要有太多聯想。

台中市政府今上午舉行新春團拜，市長盧秀燕率局處首長、市府顧問賀年，但不見蔡壁如出席。盧秀燕表示，台中市府公教警約有5萬人，新春團拜屬於自發性參加的活動，同仁可依據自身行程決定市否參加，若有公務當然以公務優先，像是副市長賴淑惠就到台北出席行政院會。

蔡壁如對此表示，自己今天第一天到市府報到，早就與人事處等單位講好要認識環境，必須要填寫資料、跑流程，才不克出席市府團拜活動，且如果自己出席了，也恐讓活動失焦，被問一些與市政無關的問題，大家還是應該以市政為主，不是問她個人的問題。

巧合的是，民眾黨部今天上午也舉辦團拜，蔡壁如同樣未出席，外傳她根本沒收到民眾黨的通知，蔡壁如解釋說，自己人在台中，根本不可能出席台北黨部的活動，黨部方面也知道她不可能參加，因此才沒跟她講，呼籲大家不要想太多。