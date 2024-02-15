桃園市中壢分局普仁派出所也邀集轄內善心團體一起送暖，讓弱勢家庭也能開心過年。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢分局中壢派出所結合地方重要信仰中心「慈惠堂」一起集結民間力量，送暖到需要幫助的家庭。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

中壢分局青埔派出所近日聯合警察婦女志工及社團法人桃園市愛心服務協會，至轄內弱勢家庭進行關懷訪視並贈送民生物資；普仁派出所也邀集轄內善心團體一起送暖，讓弱勢家庭也能開心過年；中壢派出所則結合地方重要信仰中心「慈惠堂」一起集結民間力量，送暖到需要幫助的家庭。

青埔派出所這次寒冬送暖活動，由青埔所巡佐呂偉志、警員李郁筠於平時執行勤務時，落實「社區警政再出發」，強化勤區查察，詳實紀錄並關懷需要幫助的弱勢家庭及獨居長者，在農曆年節，與警察婦女志工團隊及社團法人桃園市愛心服務協會，發送米、油、麵條、麥片、洗髮精、衛生紙等民生物資給轄內清寒及弱勢家庭，透過眾人的力量，將社會的善心和暖意送到每個角落，希望藉這次社區關懷活動，建立良好的社區夥伴關係，給予民眾適時、適當的協助。

青埔派出所長楊文豐說，警方除加強轄內治安及維持交通安全外，亦提供各種為民服務工作，在民眾需要幫助時，更是主動伸出援手，以具體關懷幫助弱勢家庭度過難關。

普仁派出所長甘博倫鑑於以往擔任警員時期，深知社會福利再好，公家機關多麼認真，但往往因為資源有限，仍需要民間慈善力量的關懷協助，因此春節期間運用平時執行「社區警政再出發」的成果，邀集轄內善心團體一起送暖，讓弱勢家庭也能開心過年。

這此送暖活動獲得民間力量的大力支持，先是員警透過平時的勤區探訪發覺，再結合轄區各里長普義里黃崇修、仁義里張正忠、普仁里張鳳凰、普強里江長榮平時勤政鄉里建立名冊，邀集「一直都在關懷協會會長蔣賢偉」與「大潤發中壢店總經理鄭惠敏」，由蔣會長提供每戶1,000元紅包、鄭經理提供過年加熱辦桌菜、佛跳牆，再由所長甘博倫在02月07日13日春節期間率領巡佐沈怡昌、警員胡光昱、陳庭嘉、吳聲武轄前往轄內各處弱勢家庭、獨居老人、清寒家庭合計50戶致贈，讓每戶都能溫暖度春節。

甘博倫說，他以往擔任警員時期，就深知社會有很需要幫助的地方，擔任所長後，更努力的想為地方鄉里付出，平時也會叮嚀所內同仁視民如傷，秉持同理心多多留意需要幫助的民眾。

中壢派出所警員馮國軒、王楷嘉在14日19時勤區查察時，從健行里里長劉邦笙那得知在健行路上有弱勢家庭，立刻前往探訪，原來這位年約50歲的洪女平時是買大餅維生，但疫情期間先生肺部重創無法工作，龐大的醫療費用和生活開銷用讓她頓失陷入生活困境，馮國軒和王楷嘉得知後，立刻報告所長蘇宸鋒聯繫，一起結合「財團法人中壢慈惠堂」的民間慈善力量，整備白米、食用油、罐頭等民生用品，前往洪女家中送暖。

中壢分局表示，警方將秉持「社會安全網的精神」，持續執行社區警政再出發等警政重點工作。同時也仰賴鄉里鄰居的協助通報，讓警方、社政機關即時提供幫助，結合社會善心人士的愛心，讓社會安全更有保障。