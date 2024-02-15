新春期間各宮廟香油錢大增，雲林縣李姓男子心生歹念鎖定香油錢，從2月9日除夕偷到2月14日大年初五，雲林縣虎尾警分局14日獲報，指有人在元長鄉鎮平宮行竊，立即調度警網趕往現場，發現李男正手持鐵鋸破壞宮廟大門門拴，立即將李男依現行犯逮捕，15日依加重竊盜罪嫌送辦。

警方表示，40歲李男為元長鄉人，本月9日先到嘉義縣2間宮廟竊取約3600元，被逮送辦後仍不知悔改，本月12日到元長鄉鎮平宮、13日到元長鄉無極聖安宮，分別竊走香油錢2萬元與5000元，事後警方調閱相關影像追緝，鎖定李男涉有重嫌。

警方備卷聲請拘票準備拘提李嫌之際，李嫌竟想趁著初五開工日再撈一筆，14日食髓知味再到鎮平宮行竊，廟方已被偷了一次提高警覺，發現有異馬上報警逮人，全案依加重竊盜罪嫌移送雲林地檢署偵辦，並建請預防性羈押。

警方說，李嫌偷竊時間不固定，白天佯裝信徒，一邊參拜一邊觀察地形，晚上再攜帶折疊鐵鋸破壞廟門進入竊取，若香油錢箱容易破壞，就當場破壞取錢，看到輕小的香油錢箱則乾脆整箱抱走，囂張行徑令神明也發怒，終在警民合作下將歹徒繩之以法。

辦案人員指出，李嫌身體強壯卻不好好工作，有竊盜等多項前科，經常騎機車或開車到處行竊，偷竊前還會假裝拜拜，確定四下無人才動手，14日因破壞鎮平宮大門發出聲響驚動廟方人員報警，可謂賊星該敗。

虎尾警分局呼籲轄區各宮廟，春節期間警方勤務不打烊，如有香油錢遭竊情形，請盡速與分局或各派出所連絡，以利在第一時間擴大偵查嚴懲究辦。