台中九庄媽遶境是新社區年節一大活動之一，每年吸引大批民眾熱情參與，抬轎班信徒鐘男日前帶著13歲兒子及毛小孩柴犬參加盛會，不料男孩與狗不慎走失，警方依特徵5分鐘後於新社郵局前找到人，鐘男開心說「九庄媽顯神蹟」，讓愛子迅速被警方尋獲。

新社「九庄媽」遶境對當地不僅是重要的宗教活動，同時也代表著文化傳承， 在年節期間熱鬧展開。50歲鐘姓轎班帶著年約13歲的兒子，牽著米棕色柴犬參與遶境活動，途經中和街五段與東新路二路時，鐘男接力抬神轎，一轉眼卻發現小孩與狗不見了，急忙請求警方協尋。

東勢分局新社分駐所所長林欽錤、副所長郭文達、支援警力永源派出所員警蘇彥於獲報後展開搜尋，警方依特徵騎機車穿梭隊伍中找尋，約5分鐘後，在新社郵局前尋獲男孩及柴犬。鐘男稱奇說，兒子走到郵局前就不走了，似乎在等待警方到來，九庄媽再次顯神蹟，家屬非常感謝警方積極與熱心。

新社分駐所長林欽錤在此呼籲，遶境活動及會場民眾人潮洶湧，家長要看好小孩以免迷失。本案由於警方「多用一份心」之主動積極態度，挽救可能發生之危險，其家屬對東勢警方積極為民服務態度，深表高度肯定，也一再表達感謝之意。

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