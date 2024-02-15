蔡英文任內最後春節開工日 不走傳統路線。曾薏蘋截圖

今天是農曆大年初六新春開工日，也是蔡英文總統8年任內最後一次在農曆春節期間向總統府各單位拜年不走傳統團拜路線，偕同副總統賴清德、總統府祕書長林佳龍走訪總統府各局處室單位拜年，總統入內參觀總統府的理髮店，直說「蠻好的」。

今正逢總統府開放民眾參觀，總統上午偕同賴清德、林佳龍、副祕書長張惇涵等人逐一到總統府各局處室單位拜年。參訪民眾更「直擊」蔡英文及賴清德走過來，個個拿起手機拍個不停，更打趣說，「終於把總統從海邊接回總統府上班了」。

今總統府各局處室人員也都有備而來，準備春聯、迎春賀年手板，設於總統府的郵局也贈送蔡、賴的龍年新年郵票，象徵「祥龍獻瑞賀新歲」，蔡英文也到交誼廳及府內理髮店hairstalk髮思物語，直說「蠻好的」。

由於這次是蔡英文任期最後一年、賴清德接棒，對於總統府各局處室員工要求拍照、簽名、比讚等都來者不拒，蔡英文也向大家說謝謝、辛苦了並祝福大家新年快樂。