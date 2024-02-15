新春開工首日，新竹市長高虹安一早就與人事處「拜年大隊」到市府各局處拜年，並送上新春小禮證件套，隨後也率領市府21位一級主管赴新竹市議會，與議長許修睿、副議長余邦彥及市議員們拜年，高虹安也祝福所有議員「龍光煥發」、「笑龍可掬」，盼府會更加協調「和樂龍龍」，共同推動更多有利市民的政策。

在農曆新年後開工首日，由市長高虹安、副市長邱臣遠及祕書長張治祥到各單位一一親手致贈象徵「龍好運來」的開運小紅包及小禮品，表達對同仁付出的感謝，希望在新的1年打造讓市府員工幸福滿滿的工作環境。

隨後，高虹安即率市府團隊馬不停蹄前往市議會，向議長許修睿、副議長余邦彥及議員拜年，並發送給議會員工1元小紅包，許修睿也熱情迎接，並回送5元平安發財金。高虹安拜年時也祝福所有議員「龍光煥發」、「笑龍可掬」，替開工日增添喜氣，她也盼府會更加協調「和樂龍龍」，共同推動更多有利市民的福利政策與建設。

高虹安表示，市政工作必須不斷求新求變，從民眾關心的基本民生問題、環境清運乃至社區治安，一直到各項重要建設，包含通學步道、棒球場改善還有幼兒托育、老人照顧等，都需要市府同仁的努力及市議會的支持。

高虹安也說，今年是她上任以來第2個農曆春節，感謝市府同仁去年1整年的辛勞、為市政付出，勉勵同仁們團結合作，今年是龍年，祝福市府同仁工作順利、龍好運來。此外，也感謝市議會對市政的支持，市府將持續努力，為市民打造安居幸福的城市。