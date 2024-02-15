台中市徐姓男子駕駛公司租賃車，違規臨停公車招呼站，遇警方攔查卻拒絕出示證件且駛離逃逸，遭台中交通裁決處裁罰2萬元罰款、吊扣駕照6月，徐男不服提行政訴訟，主張警員未告知違規事實，當下是跟隨前車離去，並無拒檢、逃逸，不過法官依據警員密錄器影片，認原處分依法有據，徐男上訴不合法，裁定駁回。

這起拒檢、逃逸案件，發生在2023年2月11日下午3點5分，徐姓男子駕駛建設公司承租的自小客，在公共汽車招呼站10公尺內臨停，遭台中市第三分局執勤警員目睹趨前盤查，徐男不但拒絕出示證件，還駕車離去，警員依法舉發，台中市交裁處依違反《道路交通管理處罰條例》，裁處罰款2萬元及吊扣駕照6個月。

徐男不服裁處提行政訴訟遭駁回，再提起上訴，主張警員雖提問有無帶證件，但未告知違規事實及表達要舉發言詞，且當時前後各有1部汽車停放該路段，警員問完證件，即向後車走去，他見前車被警員舉發即駛離現場，因此認為趕緊排除該臨停狀態即可，期間並未聽見警笛聲或警察哨音制止，更未見警員有攔查動作或追緝行為。

法官依據警員密錄器畫面，認定徐男違規事證明確，警員亦要求徐男出示證件供製單舉發，徐男卻返車上且未依警員指示出示身分證件，警員見狀遂揮手示意停車，徐男仍逕自離開現場，原處分係屬有據，並無違誤，裁定本件上訴不合法，應以駁回，本裁定不得抗告。