東科-KY為影音揚聲器ODM製造商，東科-KY表示，聚焦電視品牌SoundBar(聲霸)策略奏效，受惠個人/家庭影音享受部分取代高昂無謂社交消費支出，以及日韓系品牌及歐洲客戶出貨暢旺帶動下，1月合併營收達9.44億元，月增26%，年成長72%，為歷年同月新高。
東科-KY表示，受惠原物料價格穩定，營收穩步增長、毛利增長的良性循環，過去二年的組織整併、精實生產及嚴控費用等體質改善下，發揮合併及改革的綜效，在旺季可期下，預計第1季起將有高度的成長。
東科-KY(5225)(東科控股)1月合併營收達9.44億元，月增26%，創下歷年同月新高，東科-KY預期，第1季起將有高度的成長，今年營運展望正向樂觀。
東科-KY為影音揚聲器ODM製造商，東科-KY表示，聚焦電視品牌SoundBar(聲霸)策略奏效，受惠個人/家庭影音享受部分取代高昂無謂社交消費支出，以及日韓系品牌及歐洲客戶出貨暢旺帶動下，1月合併營收達9.44億元，月增26%，年成長72%，為歷年同月新高。
東科-KY表示，受惠原物料價格穩定，營收穩步增長、毛利增長的良性循環，過去二年的組織整併、精實生產及嚴控費用等體質改善下，發揮合併及改革的綜效，在旺季可期下，預計第1季起將有高度的成長。
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