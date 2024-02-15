日本的SLIM太空船在上個月「精準」登月，如果H3火箭能成功升空，將讓日本對盟友美國展示該國的太空能力，以制衡中國的軍事和技術實力。

東京大學太空政策研究的教授Kazuto Suzuki表示，對日本來說，H3的成功至關重要，它可以向世界證明日本有能力持續發射衛星。「如果你不能用火箭發射，製造再好的太空船就毫無意義」。

日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)計畫在周六從位於日本南部的種子島太空中心，第二次發射H3火箭。JAXA將發射日期推延了兩天，以避開強風和雷擊。

H3火箭是由JAXA和主要承包商三菱重工聯合開發，希望能取代有20年歷史的H-IIA火箭，並將每次的發射成本降低一半，降至50億日圓(約合3320萬美元)。

H3火箭在去年三月的試射中，由於第二級引擎未能點燃，地面控制中心在飛行途中摧毀了火箭。JAXA在10月公布的評估報告中列出了三種可能的電氣故障，但無法確定直接原因。

自2001年以來，現役的H-IIA已經在48次發射中成功飛行47次，JAXA將再發射兩次，然後讓它退役。

在周六的發射中，H3將攜帶了一個啞鈴形狀2.6噸重量的物品，模擬火箭能有效承載負荷衛星。

63公尺長的H3火箭能將6.5噸的有效載荷送入太空，比H-IIA火箭的最大6噸載重還要重，並且透過採用更簡單的結構和汽車級的電子裝置，飛行成本更低。三菱重工希望，一旦建立穩定的生產，希望每年發射6枚H3火箭。

確保廉價、獨立推進太空，是H3的最大任務，日本希望通過更頻繁的發射，實現越來越雄心的太空計畫。

H3火箭另一個目標是贏得全球客戶的訂單。目前由於SpaceX可重複使用的獵鷹9號商業運載火箭，讓衛星發射需求大增。歐洲太空總署也計劃今年首次發射成本較低的Ariane 6號衛星。

JAXA的H3火箭專案經理Masashi Okada說，自從開發H3火箭以來，過去十年情況已經急遽改變。H3可以滿足運載火箭不斷增長的需求，但需要「各種持續的努力」來適應市場需求和競爭。