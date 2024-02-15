胡連站穩大陸自主品牌及合資車廠主要供應商後，近幾年亦全力開拓東南亞及歐美車廠客戶，目前主要客戶涵蓋大陸比亞迪、長安汽車、吉利汽車及奇瑞汽車、上海通用汽車等，並躋身為美系電動車大廠、鏟雪車廠、歐洲馬瑞利、麥格納、比雅久機車等Tier 1廠供應商，產品線也從傳統燃油車端子/連接器產品逐步擴大至電動車與智能車自駕系統相關產品，包括：小線束產品(模組總成周邊串接線束/車身小線束組裝)、支援高頻/高速資料傳輸，滿足車聯網智慧車連接器產品(FAKRA高頻連接器/HSD高速連接器/Mini FAKRA/Ethernet連接器)、電動車連接器(應用於電動車充電槍/充電座CLASS 1~CLASS 4系列產品)、PCB保險絲盒、SJB保險絲盒等，在產品線逐漸趨於完備下，讓胡連無畏全球車市需求減緩衝擊，不僅去年合併營收創下歷年新高，今年更可望維持高成長。

胡連2023年合併營收為73.29億元，年成長12.26%，創下歷年新高，法人預估，胡連2023年每股盈餘可望逾9元。

儘管全球車市變數不少，胡連今年營運相當樂觀，除大陸主要車廠客戶預估今年銷售量將較去年至少成長20%，胡連近期順利拿下上海GM汽車高頻乙太網路連接器及線束大單，預計6月開始出貨；歐洲比雅久機車線束也將於第1季交貨至歐洲，初估可望貢獻約250萬歐元，去年歐洲OEM車廠連接器營收約1.3億元，預估今年歐洲客戶營收將較去年成長50%，至於比雅久交貨給越南當地客戶目前在報價中，有望於下半年出貨挹注業績。

在美國部分，去年美國鏟雪車客戶因處於庫存調整，全年營收降至1.6億元左右，隨著庫存調整結束，胡連預期，今年營收可望回升至3億元左右。

去年歐美客戶約佔胡連營收5%到6%，在新客戶訂單加持下，胡連預估，今年歐美客戶佔營收比重可望達10%。

在東南亞方面，去年東南亞客戶佔胡連營收約10%到15%由於印度地區機車客戶需求強勁，胡連預期，今年東南亞及亞太區營收可望成長20%。

隨著新客戶訂單開始出貨，胡連1月合併營收為7.49億元，年增47.46%，胡連預估，今年第1季合併營收有望較去年同期成長20%。張子雄表示，今年營運展望很樂觀，營收及獲利都會遠優於去年，法人預估，胡連今年合併營收可望上看88億元，每股盈餘可望挑戰12到13元。