味全龍今年要尋求2連霸，將擔綱開幕戰主場球隊，迎戰去年「台灣大賽」對手樂天桃猿，領隊丁仲緯明確表示，球團規劃開幕戰希望在台北大巨蛋舉行，目前正與聯盟聯繫中，若最後無法成行則會回到天母棒球場，另外今年主場安排規劃在4地，新竹棒球場確定未安排賽事。

台北大巨蛋去年落成，今年中職許多球隊都有意「攻蛋」，中信兄弟及味全龍都有提出雙位數場次，丁仲緯表示，去年底有規劃一版賽程，現在就等聯盟跟大巨蛋公布及通知，當初提出希望大巨蛋場次達雙位數，盼能夠回饋在地球迷，因為大巨蛋有他一定的意義在，希望能帶給球迷不同觀賽體驗。

若無法在台北大巨蛋舉行開幕戰，將會回到天母棒球場，至於台北大巨蛋的票價制訂，丁仲緯表示，會參考各項數據，像是去年亞錦賽、日本巨蛋、歷年國際賽或是中職開幕戰、季後賽的票價，「還是希望球迷多多支持，盡快敲定後讓大家知道。」

今年龍隊60場主場會以天母棒球場為大本營，預計安排50場左右，另外斗六、花蓮、大巨蛋共4地，確定今年還是不會去新竹比賽。