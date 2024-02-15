胡瓜（左5）、陳美鳳帶領眾人一起主持。（民視提供）

由綜藝天王胡瓜、時尚天后陳美鳳帶領，與阿翔、白家綺、侯怡君、賴慧如、籃籃、張家瑋、郭忠祐共同主持的除夕特別節目2024《民視第一發發發》，今（15日）公布收視率為全國總冠軍，6小時的精彩內容共吸引139萬多人收看。

根據尼爾森收視率調查顯示，四歲以上收視率，最高落在晚上9點到10點的舞蹈PK單元為4.62。其中最高記錄5.16，為賴慧如帶來環遊世界為主的特技國標舞主題，飆出最高收視紀錄。

萬眾矚目的「龍王降臨之龍鳳呈祥」，胡瓜、陳美鳳吊鋼絲飛天的合體演出，帶領收視節節攀升，往上衝到4.4。震撼眼球的侯怡君超世紀大秀，「人體不倒翁」與「蹦極」更創下4.66的好成績。

今年參與製作會議、提供想法的胡瓜，不跟隨韓風，而是加入有他個人風格的餐廳秀，他凡事親力親為，一一打電話調度人員負責表演節目，像是召回歐漢聲一起主持、賴慧如設計國標舞內容，兩人更是通了數十通電話，胡瓜也跟各段製作單位開了無數次會議，坦言壓力大，但看到收視就覺得一切值得，特別感謝觀眾用收視率支持，感謝全體製作團隊與民視的工作人員。

連換數套衣服成為除夕夜最美艷的天后陳美鳳，今聽到收視開紅盤，更是開心的感謝大家的努力，也會答應觀眾繼續美下去。「人體不倒翁」與「蹦極」震撼觀眾的侯怡君，感謝觀眾們在除夕夜給她4分鐘，讓她帶大家到「無人能及」的境界，四段表演展現力與美還有驚人的核心，全身健美的肌肉更是讓網友直呼「練家子」、「不倒翁核心力量太強大」、「只有侯怡君能超越侯怡君」，成為高收視與熱門話題。