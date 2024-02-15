台東縣警察局刑警大隊近期查獲社區毒窟及網路賭博集團。（台東縣警察局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市仁七街社區某出租民宅長期出入複雜、深夜不時飄出惡臭，經台東縣警察局刑事大隊月餘跟監蒐證，發現是毒品據點及網路賭博集團，日前當場查獲蘇姓嫌犯持有109.45公克（毛重）的3級毒品愷他命及賭資39餘萬元，全案依毒品、賭博罪移送台東地方檢察署偵辦。

台東縣警局刑事大隊表示，去年11月間獲報某社區出租民宅，長期有青少年出人且深夜時漂散惡臭味，疑似為毒品聚點，經刑大長期實施跟監蒐證，發現該處所出入分子複雜且多為毒品人口，遂報請台東地方檢察署指揮偵辦。

歷經1個多月現地跟監及蒐證，刑大日前持台東地方法院搜索票執行搜索，現場查獲蘇嫌持有3級毒品愷他命毛重109.45公克（毛重）及賭資新台幣39餘萬元並現場查扣K盤等吸食工具等證物，將積極向上溯源毒品來源及清查賭博機房金流。

台東縣警察局長梁東山呼籲，民眾若發現可疑人、事、物都可撥打110報案或本局信箱檢舉，另針對春節期間流動職業性大賭場及任何危害社區安全的不法分子，東警有信心鏟除到底，務必還給民眾舒適安全的居住空間。

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