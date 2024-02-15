金門區漁會為避免政治影響民生，今日也在社群網站宣導，提醒我方漁民出海作業時注意安全，不要越界及從事違法情事，以保障人身安全。(圖／翻攝自金門漁會船主公佈欄群組)

針對14日一艘大陸籍漁船在金門北碇島附近海域非法越界捕魚，遭海巡隊艦艇執行驅離，逃離過程中造成船隻翻覆，4人全數落海、2人溺斃案，大陸國台辦已強力譴責，恐讓此事件升溫成兩岸政治議題。金門區漁會為避免政治影響民生，今（15）日也在社群網站宣導，提醒我方漁民出海作業時注意安全，不要越界及從事違法情事，以保障人身安全。

金門區漁會稍早在其「金門漁會船主公布欄」Line群組宣導表示，昨日海巡署驅離越界捕撈之大陸漁船，過程中造成4人落海，其中2人溺斃，為避免政治影響民生，提醒漁民海上漁業作業時注意安全，不要違規越界，進入大陸區域，及從事違法等情事，以保障人身安全；大陸國台辦也強烈譴責，並要求我方立即查明事件真相，不少民眾看了頓時緊張了起來，擔心會不會因此事件讓兩岸關係破裂，加深兵兇戰危的緊張局面。

另一方面，被救起的2名生還漁工，據了解目前還在金門海巡隊做筆錄，由於2人講的是四川腔與貴州腔的國語，加上情緒激動，海巡人員的問訊時常發生雞同鴨講的狀況，導致問訊進度緩慢，海巡還不確定何時移送，金門地檢署僅能口頭指揮辦案。

金門地檢署表示，目前案子還沒移送，因掌握的事證有限，只能口頭指揮辦案，後續還要對海巡執法人員與生還船員、死者家屬等人做筆錄，看死者家屬是否要提告；另對於外傳4人有沒有可能是要偷渡，檢方也澄清說，偷渡的路線不會走這邊。