考試院今舉行院部會新春團拜，考試院長黃榮村致詞時表示，創新與轉型不能停歇，為符合民意對國家發展的期許，仍要持續觀察社會趨勢的變化，與各界充分溝通交流，並參酌國外相關作法，制定更符合國家需求、國際接軌的人力政策。

黃榮村說，感謝各位同仁齊心協助，在過去3年多，共同完成了30項立法及修法；去年也完成高普考專業科目減科、增加部分類科口試、地特五等併入初等考試、籌辦離島特考等，期勉新的一年勇敢前行，持續推動國家人才培育。

黃榮村指出，過去這段時間，考試院「考銓資料研究中心」強化對考銓資料庫的加值運用，透過大數據分析及循證式研究，對於政策研訂方向發揮相當顯著的助益，未來仍應持續推動數位轉型，擴大與學界合作運用公務人力資料庫來進行循證研究，並擴大用人機關參與選才，為推動國家人才培育盡一份心力。

黃指出，考試院為國家人力資源部門，肩負考選及培育國家所需人才的責任。雖然院部會已有多項業務成果，但創新與轉型是不能停歇的，為符合民意對國家發展的期許，仍要持續觀察社會趨勢的變化，與各界充分溝通交流，並參酌國外相關作法，制定更符合國家需求、國際接軌的人力政策。

今天的新春團拜活動由黃榮村主持，副院長周弘憲、全體考試委員、祕書長劉建忻、考選部長許舒翔、銓敘部長周志宏、公務人員保障暨培訓委員會主委郝培芝及院部會主管同仁共同參與，考試委員楊雅惠帶領的合唱團表演，互動相當溫馨熱絡。