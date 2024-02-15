春節假期剛結束，疾病管制署發言人羅一鈞表示，春節期間類流感急診就診人次，通常以初二最多，今年為6787人次，為近4年新高，但沒有超過新冠疫情之前，但開工、開學、出遊和歸國潮影響，仍需持續觀察呼吸道疫情。

羅一鈞表示，根據過往春節期間經驗，初二的類流感急診就診人次最高，今年為6787人次。過去3年因為遇上新冠疫情，僅有1564到4313人次，而疫情前的2019和2020年，分別是7983人次和9240人次。

羅一鈞分析，原本擔心今年春節類流感急診就診爆量，但結果是低於2019和2020年，可能和今年流感疫苗接種率較高，且不少民眾維持戴口罩習慣有關。不過接下來開工、開學、出遊及歸國潮，仍需持續觀察，呼籲大家仍要接種流感疫苗和新冠XBB疫苗。

另外，目前在桃園國際機場、高雄國際機場及金門小三通港埠、馬祖小三通港埠，免費提供新冠家用快篩試劑給入出境旅客自由領取。疾管署表示，由於亞太及東南亞地區近期新冠陽性率處高點，日本病例數持續上升，該措施將延長執行至3月31日止。截至2月14日，旅客領取試劑總量已達114萬人次。

至於去年11月26日起針對中國大陸入境旅客，執行機場採檢措施，疾管署宣布，由於中國大陸南、北方類流感就診率今年1月初達高峰後，已連續4周下降，流感以外的呼吸道病原體低度流行，因此將於16日起取消該項措施。