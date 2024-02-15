2月17日，民眾至指定門市消費，現場拍下帶有詩特莉LOGO的照片，憑當天消費發票和出示打卡畫面，可再獲得2片手工餅乾，示意圖。(Aunt Stella詩特莉提供)

15日開工，民眾於「龍來訂」線上點餐訂購熱銷經典「青龍茶王」，即享買1送1優惠；2月16至29日，於「龍來訂」單筆消費滿299元現折50元。(康青龍提供)

爽放春節連假難收心，本周除了開工日，還遇上2月17日周六補班日，讓廣大的上班族哀鴻遍野。烘焙與手搖飲品牌紛紛祭出優惠，透過免費送咖啡、買1送1等好康，撫慰上班族開工補班的鬱卒心情。

【詩特莉8門市 補班日贈免費咖啡】

Aunt Stella詩特莉要讓大家補班日不Blue，2月17日中午12點至下午2點，Aunt Stella詩特莉指定門市將放送免費咖啡，讓民眾在忙碌的補班日中也能擁有片刻小確幸，各活動門市限量提供100杯，僅提供冷、熱美式咖啡，不得加價換購其他飲品、不另附糖、奶、紙袋等。活動門市含台北忠孝SOGO店B1、台北復興SOGO店B3、台北遠企店B2、台北大葉高島屋店B1、新竹巨城店B1、台中新光三越店B2、台北南西三越店B2、詩特莉形象店Cookie Concierge。

另外，民眾至上述門市消費，現場拍下帶有詩特莉LOGO的照片，憑當天消費發票和出示打卡畫面，可再獲得2片手工餅乾，各店限量100組。讓補班日能享受咖啡搭配餅乾的小確幸，。

【康青龍開工優惠 祭雙重好康寵粉】

瞄準不少人開工需要喝點手搖飲提神醒腦，康青龍祭出「開工雙好康」優惠，今(15)日開工，於「龍來訂」線上點餐訂購熱銷經典「青龍茶王」，即享買1送1優惠；「青龍茶王」入口可品嘗到滑順甘潤的口感，茶韻悠長、回甘，層次豐富，受到不少愛喝經典純茶的民眾喜歡。此外，2月16至29日，品牌加碼再送優惠，「龍來訂」單筆消費滿299元現折50元優惠。