今（15日）是金龍年開工日。海軍一早也在臉書粉專發布最新影片「破浪者」迎接開工日，祝福粉絲朋友們，與海軍一起勇往前航，影片中更首次公開劍龍級海獅艦下潛畫面，相當震撼。

「TW2024破浪前航，surging breaker」臉書粉專「中華民國海軍」今早發文表示，新的一年新的開始，祝福粉絲朋友們，在各工作崗位上，都能元氣滿滿，乘風破浪，「2024我們都是破浪者，無所畏懼」。

從海軍發布的影片可以看見，一開始就由服役超過60年，仍老當益壯的劍龍級海獅潛艦展現戰訓緊急下潛畫面，加上海軍各式對空飛彈，以及雄二、雄三反艦飛彈精準射擊，配上國軍文藝金像奬的勵志歌曲，以「破浪者」視角，帶給台灣民眾滿滿正能量，迎接新的一年工作與生活上的挑戰。

海軍司令部表示，海軍全體官兵將戮力戰訓本務工作，在各個崗位上克盡職責，不舍晝夜捍衛海疆安全，請國人繼續給我們支持及肯定，與我們一起勇往前航。