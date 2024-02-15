「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下控股集團波克夏（Berkshire Hathaway）去年第四季賣掉1千萬股蘋果股票，但蘋果仍佔投資組合將近50%的比例，高居首位。這也讓去年巴菲特曾公開表示，不考慮出售任何蘋果股票的談話，引起熱烈討論。

綜合外媒報導，周三揭露的最新資訊提到，波克夏去年第四季出售1千萬股蘋果股票，目前依然持有9.05億股，價值高達1660億美元，波克夏手上的蘋果股票，大部分由巴菲特監督，另一部分比重由經理人處理。

波克夏賣股引起熱烈討論，這也讓巴菲特去年4月接受專訪時表示，不考慮出售任何蘋果股票的說法，再次成為焦點。當時巴菲特提到，「蘋果是一家很棒的企業，蘋果執行長Tim Cook管理得非常好。」

話題引起PTT網友們熱烈討論，許多人認為此舉並不意外，尤其波克夏已經持有蘋果股票一段時間，「就價格炒太高賣一些而已，幾隻權值股都差不多」、「蘋果佔比那麼高，賣1%換現金還好吧」、「開始收割，成長瓶頸到了。」

另有內行人也點出，蘋果發展困境，包括公司並未著重AI產業、iPhone業務出現瓶頸等問題，「原來就是你，難怪蘋果這波這麼弱」、「aapl已經有敗相惹」、「蘋果業務撞牆了， vision pro短期增加不了多少業績。」