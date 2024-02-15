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即日起至2月29日，美食外送下訂路易莎咖啡、cama cafe、黑沃咖啡等指定咖啡店，消費滿 219 元輸入優惠碼「啡龍在天」，享 79 折優惠，最高折抵50元，數量有限用完為止，每人可用1次。2月15日至2月29日，全家、萊爾富、OK超商精選咖啡買2送2起，滿269元輸入優惠碼「啡龍開工」，享82折，最高折抵100元，數量有限用完為止，每人可用1次。