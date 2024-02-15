今是開工日，醫療院所也恢復看診，不過，高雄縣醫師公會理事長王宏育所開設的診所，卻早在前天（13日）即開診，月初才經歷手術的他，原被叮嚀要休養一個月，但他心繫老病患沒藥可吃，前天即穿著紙尿褲開診，他說，能夠解決病人的問題，「自己還是有存在的價值」。

王宏育在高雄岡山開設診所，已20、30年，照顧許多高血壓、糖尿病慢性病老人，也是當地重要的醫療據點，但2月1日起，診所卻休診，一休就是12天，直到前天開診，王宏育卻下半身看似臃腫，原來大病初癒的他，是包著紙尿褲看診。

王宏育在臉書PO文指，前天恢復看診，當然病人很多，有病情簡單的，也有複雜的，當然也有少數的病人抱怨為什麼停診這麼多天，讓他們很不方便 ？他只好苦笑著說自己是去「被」開刀，開完刀要休養，不是去玩。

王宏育指，自己2月1日住院開攝護腺手術，2月8日出院，原被叮嚀要休養一個月，但想到可能有很多病人已經沒有藥可以吃，前天大年初四就出來賣命，更重要的是攝護腺的手術，開完刀後，會有一陣子暫時的「漏尿」，還得穿上紙尿褲，半天看了將近80個病人，當然會疲累，不過看到病人的問題，都可以解決，助人為快樂之本，自己還是有存在的價值。

大病初癒的王宏育（左）醫師，擔心病人無藥可吃，前天即穿著紙尿褲開診。（圖／翻攝自王宏育臉書）

王宏育心繫病人看診，讓網友大為感動，紛紛上他臉書留言，「太辛苦了！保重」、「保重身體才能為更多病人服務」、「鞠躬盡瘁」、「最優的醫生」。

王宏育指，自己生病的事，病人若有問他，他都不會欺騙病人，會私下跟病人講，而這次生病可以在很早期被發現，也是因為自己認真，日後他會以自己生病經驗，寫成故事，再與病人做衛教分享。