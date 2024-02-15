台灣詐騙問題嚴重，國民黨立委徐巧芯日前更為此點名，最想砍數發部的預算，而同黨立委葉元之今（15）日也指出，自己的臉書帳號在不到1個小時內，收到5則詐騙訊息，他點名數發部長唐鳳，要唐快做點實事。

徐巧芯日前受訪表示，數發部拿了許多預算，但沒什麼建樹，打詐打到現在，全國人民被騙金額還不減反升，她質疑，除了出國、推出點麵線APP，唐鳳做了什麼對台灣人民福國利民的政策，既然沒有，那就該砍了數發部的預算。

葉元之今在臉書發文Po出了多張詐騙集團訊息的截圖，這些訊息稱以異常為由暫停他的帳戶，並要求他點擊連結、按照說明進行操作，以免造成負面影響。訊息更警告，若是連結過期，個人資料將被暫停，並且不提供進一步支援。

葉元之直呼，詐騙集團用不同帳號，在不到1小時內標註他5次，網路詐騙這麼嚴重，「唐鳳部長快做點實事啊！」網友們也留言表示，「我也常收到」、「手機上貼綠春聯就不會被詐騙了」、「這就是唐鳳的政績，每年花那麼多錢結果詐騙越來越嚴重」。