花蓮慈濟醫院15日舉辦「因為愛．我們『童』在一起」兒童癌症個案分享暨宣導活動，響應國際兒童癌症日。（慈濟醫院提供／王志偉花蓮傳真）

越南一名1歲的女孩安蘇(An Thu)，確診罹患白血病，幸運在慈濟骨髓幹細胞中心配對成功，去年11月跨海到台灣花蓮慈院進行治療，移植順利，並在除夕當天出院。今天安蘇與台灣白血病友谷小妹及其家人現身分享，一家人即將返回越南前夕向醫護人員致意，院長林欣榮也獻上祝福，呼籲家長重視兒童癌症警訊，早期診斷、早期治療。

根據WHO世界衛生組織統計，每年全球超過40萬兒童及青少年罹患癌症，每3分鐘就有1人死亡，國際兒童癌病協會訂定每年2月15日為國際兒童癌症日。花蓮慈濟醫院今上午舉辦「因為愛．我們『童』在一起」兒童癌症個案分享會。

越南籍安蘇(An Thu)在4個月大時不明原因持續發燒、身上出現不明出血點，原以為是被蚊蟲叮咬，就醫檢查白血球異常，確診罹患白血病，越南當地醫院隨即聯繫慈濟小兒部兒童血液及腫瘤科主任楊尚憲，幸運在慈濟骨髓幹細胞中心配對成功，去年11月從越南跨海來到花蓮慈院進行治療，今年1月移植順利並在除夕(9日)出院，目前需定期回診追蹤觀察。

安蘇的媽媽張女士感動表示，孩子在花蓮慈院治療期間，得到很多的關心與幫助，從接受骨髓移植至今已35天了，恢復很好，一家人一起返回家鄉越南，很感謝花蓮慈院醫療團隊的細心照護，此刻的她真的感到很幸福。

另一位同樣罹患白血病的谷小妹，在2歲時連續發燒多天，同時發現身上出現不明小紅點，就醫診斷為白血病，經過2年多的化療，順利康復沒有復發，今年14歲她已是位亭亭玉立的國中生，谷爸爸說，當時突然發生這樣的狀況真的很措手不及，現在一家人的日子歸於平靜。谷小妹也向現場的小病友加油打氣。

慈濟說，包括不明原因疼痛、淋巴結腫大、出現腫塊、持續不明原因的發燒、生長發育改變、貧血或出血、神經系統異常症狀，以及神經母細胞瘤和視網膜母細胞瘤的病變等兒童癌症警訊得留意，須盡快就醫接受進一步檢查。

楊尚憲表示，兒童癌症不像大人可以透過癌症篩檢來發現，且年紀小的孩子沒有辦法主動表達不舒服，所以這些警訊需要透過家屬、學校老師等更多人的警覺，讓癌症能早期發現，就能更早的提供他們適當的治療，讓他們有機會回到原本的人生。

除了提升大眾對兒癌警訊的警惕性，藝術治療師劉家妤也帶動孩子、家長透過畫畫、貼紙創作「讚」出來鼓勵彼此；而團隊也與瑞信兒童醫療基金會合作，今年有音樂治療師加入，透過聲音來安撫、調適病童的心情，減輕打針、吃藥的害怕，能一步步穩定的接受醫療介入。