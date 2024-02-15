温昇豪身型比以往消瘦，表示會再積極健身。（三立提供）

温昇豪今（15日）出席三立黑色犯罪懸疑劇《誰殺了她》茶敘記者會，身為屏東人的他，過年期間開車3個半小時帶老婆、女兒回老家過年，期間也到邵雨薇家走春，出現在對方的家族合照中，他解釋他自邵雨薇未出道就認識對方，加上邵是他大嫂的閨蜜及姪女的乾媽，所以每年過年都會見面。

將於本月22日慶祝46歲生日的他，開心分享他的11歲女兒日前悄悄端出巧克力蛋糕替他慶生，讓他很驚喜，為掩飾害羞，温昇豪忍不住吐槽女兒是用他的錢、挑選她自己喜歡的巧克力口味。

温昇豪預計砸上億資金，籌拍的影集《整外春秋》原訂去年年底開拍，不料年前又傳出好友李進良撤資，導致進度再次延後，雙方當時都於第一時間否認。温昇豪今再強調，李進良不曾想過撤資，2人交情依舊，「李進良一直想把行醫20多年所遇到的故事濃縮在戲劇裡，為文化創意產業做一點事。」

在選角方面，温昇豪希望國際化、把戲劇推到海外，「我只很單純的想要多一點國際感」，特別邀請韓國演員跨刀，對方也以友情價答應演出。該劇目前預估在今年10月開拍。

温昇豪為拍攝《誰殺了她》，於去年2月底飛往新加坡拍攝，在當地待了近2個月的時間，他說，因為每年都會前往新加坡4到6次，再加上不是第一次在新加坡工作，所以對當地還蠻如魚得水，偶爾也會去打打球。

他表示這次跟宣萱合作很開心，戲殺青後仍保有聯絡，他說宣萱很熱情、個性很直，「她思維方式滿男性的，有話直說，不跟你拐彎抹角，相處是非常融洽跟開心」。他也提到，這次合作首次體驗到港星們的專業，佩服

香港人在工作上的專業跟積極，「他們在彩排都來真的，香港電影跟港劇引領整個亞洲市場這不是沒有道理。」

他在戲中飾演教會牧師，幽默又善解人意，人緣極佳，由於妻子早喪，他和女兒的關係如同朋友般融洽。表面上積極正向，內心卻極度沒有安全感和有潛在的暴力傾向。因為開導宣萱而喜歡上她，卻擔心世俗的眼光不敢向她表白，温昇豪勸宣萱要學會饒恕，但當自己的女兒失蹤時，他才發現說的比做得容易。

他覺得，一般刻版印象都認為牧師勸人為善，相信神愛世人，所以他拿到劇本時，就跟編劇表示希望讓這個角色更人性化一點，不是只有人在困頓的時候找他，跟他告解，因為牧師給人能量的同時，他自己也要消化自己的負能量，於是就讓這個角色更加的立體，性格更加複雜一點。