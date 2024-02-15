嘉義縣竹崎鄉公所臨時聘僱人員蘇姓女子，協助承包災害復建工程的陳姓業者申辦請款，陳男得以在工程報完工後短短3天即領款，陳男後來交付5000元給蘇女，其中2300元是為答謝她積極主動幫忙，蘇女遭檢舉收賄，檢方偵結依貪汙罪嫌起訴，陳男則緩起訴處分。

起訴書指出，陳男於2022年7月20日以6952萬元得標竹崎鄉公所發包的「2021年7月及8月豪雨G1類─光華村159甲線32K崩塌地災害復建工程」，於2023年4月28日報峻完工。

蘇女當時是竹崎鄉公所依「嘉義縣政府暨所屬機關臨時聘僱人員進用要點」進用的建設課臨時人員，負責辦理廠商請款、履約、核銷等業務，而她與陳男是舊識、有私交。

蘇女因陳男不熟悉請款程序，在此工程案履約過程中，協助陳男製作請款文件、施工照片彩色列印及攜回公所附卷、協助確認請款進度回報給陳男等工作，使得陳男的公司能較快領到工程估驗款項。

陳男為答謝蘇女幫忙，於2023年5月1日領取估驗款項1981萬餘元後某日，在竹崎鄉公所內蘇女的辦公位置附近，交付5000元給蘇女，其中2700元是還給蘇女協助彩色列印先代付的錢，另外2300元則當作謝酬。

蘇女、陳男犯後坦承犯行，檢方考量蘇女自動繳回贓款、所得財物未逾5萬元，是因與陳男有私交而協助，並未主動索賄，犯行尚屬輕微，依貪汙治罪條例第51條第1項第3款起訴；陳男緩起訴1年、緩起訴處分確定日起6月內支付公庫5萬元。

嘉義地檢署發言人江金星表示，蘇女被起訴法條刑期為7年以上，但檢察官考量上述情形，認為符合減輕刑期，因而也建請法官依貪汙治罪條例第8條第2項、第11條第1項、刑法第59條規定減輕刑度，並宣告緩刑。