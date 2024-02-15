許淑華表示，做好縣政工作是最重要的事，目前各項縣政工作都依計畫進行，請中央支持縣府提出的各項建設計畫。（楊靜茹攝）

春節連假結束，15日上班開工首日，南投縣長許淑華率領縣府團隊及各界代表在縣府舉行新春團拜，她大顯身手，現場揮毫寫了一個「好」字，期許2024縣府提出的各項建設計畫能順利推展，施政滿意度及幸福感都能再提升，讓縣民看到南投新希望。

縣府新春團拜安排南投縣長許淑華現場揮毫，許淑華提筆寫了一個「好」字。（楊靜茹攝）

開工首日，南投縣長許淑華率領縣府團隊及各界出席新春團拜，賓客舉杯祝賀互道恭喜。（楊靜茹攝）

南投市長張嘉哲、南投縣議員張秀枝、廣隆光電董事長李耀銘、南投縣農會理事長江林秉及總幹事曾明瑞等各界代表，出席南投縣政府舉行的「好運龍來」新春團拜活動，由國樂團、電音三太子舞暖場後，賓客舉杯祝賀互道恭喜，許淑華現場揮毫寫下「好」字，期許2024縣政更好、人民更幸福，並發送福袋給予祝福。

許淑華受訪表示，她個人生活與公務生活幾乎聯結一起，做好縣政工作是最重要的事，希望獲得縣民肯定，也希望在她公務生涯能繼續不斷往前進，累積更多經驗，並帶給縣民更多歡樂，讓縣民看到南投新希望。

許淑華說，目前各項縣政工作都依計畫進行，幾項較重要施政，如交通轉運站、親子共融公園、青年住宅、工業用地等，加快腳步執行中，她上任至今各項工作上軌道，新的一年每項工作對她都很重要，她將率縣府團隊持續努力打拚，也請中央支持縣府提出的各項建設計畫，讓南投越來越好。