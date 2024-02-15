今(15)日龍年開紅盤，台積電(2330)收盤為697元、大漲51元，帶動集中市場收上18600點之上新高。今日外資(不含外資自營商)買超562.571億元，投信賣超11.0858億元，自營商買超64.0798億元，三大法人買超615.56億元。

外資今日積極加碼台股，單日買超562.57億元，是今年第二大，也創下史上第五大買超紀錄，亦帶動外資2月以來買超872.4億元。今年以來，外資累計買超台股855.6億元。

台股在龍年新春即創高，不過，股匯表現不同調。

美國1月CPI(消費者物價指數)高於預期，市場預期美國降息時程將延後，日圓兌美元再度貶破150元大關，拖累亞洲貨幣走勢，台幣早盤開高走低，中午貶值6分，暫收31.418元。

台股今日新春開紅盤日，盤中最高18725.47點，創下歷史新高，收盤指數18,644.57點亦締新猷，上漲548.50點、漲幅3.03%，且創下史上第六大漲點紀錄，成交金額擴增至4,926.95億元。

AI霸主輝達Nvidia周三股價再創新高，以及台積電ADR春節累積大漲逾一成。AI仍為年後資金重心，今為龍年開紅盤，由台積電跳空開高突破700元新高，緯創(3231)、廣達(2382)、技嘉(2376)等AI指標股大漲，以及散熱人氣股奇鋐(3017)，PCB族群金像電(2368)等多檔再創新高價。

不過，交通部觀光署在農曆春節前夕宣布6月1日後不開放組團赴陸旅遊，導致觀光、航空股成為新春弱勢族群。（編輯：沈培華）