樂天桃猿備戰2024賽季，今年春訓移師到宮崎與日本職棒福岡軟銀鷹、歐力士猛牛各進行1場交流賽，15日公布25人名單，由總教練古久保健二領軍，新科隊長林立及洋將威能帝、鈴木駿輔都在名單內。

此次交流賽名單投手為陳冠宇、陳鴻文、王志煊、陳柏豪、黃子鵬、張梓軒、威能帝、陳克羿、鈴木駿輔、林華偉；捕手宋嘉翔、張閔勛、嚴宏鈞；內野手杜禹鋒、林立、林承飛、梁家榮、廖健富、林智平、馬傑森；外野手余德龍、成晉、林耀煌、陳晨威、林政華，共10名投手、3名捕手、7名內野手、5名外野手。

此次交流賽雙方預計都派出一軍陣容上場，古久保總教練表示，軟銀、歐力士都是實力相當雄厚的日本職棒隊伍，這是非常難得的交流經驗，期待球員們展現出春訓所累積的能量，和對手一決勝負。

2月24日台灣時間中午12點，樂天桃猿將和軟銀鷹在宮崎Ivy Stadium與進行「宮崎‧台灣Friendship Series」，當天除了球員們球場上的交流，兩隊預計都將派出啦啦隊為賽事應援，給球迷們帶來不一樣的看球體驗；2月25日上午11點30分球隊在宮崎SOKKEN Stadium與歐力士猛牛進行「強化交流賽」。