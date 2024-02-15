「黃色小鴨」睽違10年重返高雄愛河灣轟動全台，吸引各地遊客趁著年節連假到高雄旅遊、看小鴨，因應情人節到來，高市府特別規畫「小鴨遊港趣」，高雄市長陳其邁更在IG上發出雙鴨情人合體放閃的精彩畫面，並以美國流行天后泰勒絲經典歌曲「Love story」作為配樂，許多網友聯想是否是在「暗示泰勒絲要來了？」對此，陳其邁回應，純屬巧合！

陳其邁在新春開工首日召集各局處首長舉辦市政暨防疫會議，被媒體問及他在IG社群發出「小鴨遊港」文，並以「love story」作為背景音樂，引發許多網友關注，並紛紛留言「這是暗示國際天后要來嗎？」、「泰勒絲有望了嗎？」

對此，陳其邁回應，這個要好好準備，他知道大家的心願，他自己本身也是泰勒絲的粉絲，剛剛還在聽泰勒斯的「State of Grace」，而IG上發文的配樂則是「Love story」，都是大家非常喜歡的歌，她每首歌都好聽，也都有不同的風格所以他也希望泰勒斯能夠來高雄，自己一定會買票進場，但IG配樂純屬巧合，只是因為喜歡她的歌，特別在過年的時候放「Love story」，有夢最美，大家繼續期待。

另外，高雄除了黃色小鴨重現愛河灣外，陳其邁也推薦岡山區公所舉辦的「岡山燈藝節」，他大力感謝並鼓勵基層公務員發揮創意舉辦如此精彩的活動，活動成效超乎他們的預期，除了打破歷年來過年人潮停留在高雄的時間跟人數紀錄外，滿滿人潮也讓商圈店家都笑開懷，真的讓他非常感動。