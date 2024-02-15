44歲的邱姓男子手持小武士刀對員警挑釁、企圖衝撞警車，最後遭逮。（蘆竹警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市蘆竹區昨日有名男子因缺錢花用借酒消愁，竟持刀到父母家中要錢，員警到場後男子持續叫囂、衝撞警車欲逃逸，被警方包夾後甚至持刀揮舞並作勢自殘，其酒測值達0.78mg／l，將依違反保護令、妨害公務及公共危險、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送桃園地檢察署偵辦。

不孝子持武士刀向父母討錢花，遭包夾還衝撞警車下場曝光。

蘆竹分局南竹派出所所長曾偉龍說明，44歲的邱姓男子因缺錢持刀到父母親家中要錢，員警獲報到場時邱男已離去，員警巡查周邊時，發現邱男駕駛自小客車在附近徘徊，為預防邱男返回父母住處鬧事便一路尾隨、展開追捕。

邱男見狀駕車加速逃逸，最後在南竹路三段一處民宅前倒車自撞，隨後被3台警車以優勢警力包夾，這時邱男竟搖下駕駛座車窗，手持小武士刀對員警挑釁、企圖衝撞警車，還持刀架著脖子作勢要自殘，所幸警方及時閃避並無大礙，員警隨即以臂盾敲破車窗，將邱男架出車外將其逮捕。

曾偉龍說，邱男經呼氣酒精濃度測試，酒測值達0.78mg／l，而且邱男的父母因遭受家暴，早已於2023年申請保護令，因此將邱男依涉犯違反保護令、妨害公務及公共危險、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送台灣桃園地方檢察署偵辦。

蘆竹分局呼籲，民眾如遇同居關係暴力的情形，可撥打110或113報案，警方可協助被害人向法院聲請保護令，保護被害人免受相對人騷擾或暴力威脅，以保障市民生命財產安全。

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