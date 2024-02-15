一名網友分享好市多星巴克咖啡豆最近折價200元，原價769元，現在特價只要569元，優惠到22日截止，而且沒有限購。許多會員紛紛到賣場搬貨「有特價可以買」、「我家也愛喝這款，這次折扣等好久，昨天就抱了6包回來。」

一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團分享優惠訊息，賣場星巴克「早餐綜合咖啡豆」折價200元，每包1.3公斤，原價769元，現在只要569元，她大讚划算「有在喝的人可以趁現在買起來」。

訊息曝光引起許多討論，不少喝過的網友都說不錯，「這款我喜歡加奶喝」、「推薦加牛奶喝，有焦糖味」、「我平常喝拿鐵的，這款給過」、「做成冰咖啡很不錯」、「難怪今天好多人車子都有」、「我家也愛喝這款，這次折扣等好久，昨天就抱了6包回來。」

不過有部分網友不買單，「黃金口味比較豐富，這包太單調了」、「這包真的不行，等黃金那包特價。」