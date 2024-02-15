曾姓男子酒後駕駛瑪莎拉蒂，撞倒路邊26輛機車。（永和警分局提供）

路邊26輛機車慘遭波及。（永和警分局提供）

曾姓男子遭警移送法辦。（永和警分局提供）

28歲曾姓男子情人節晚至到友人家聚餐喝酒，今（15）日清晨酒後駕駛瑪莎拉蒂轎車返家，行經永和區中山路一段時，疑因車速過快，瑪莎拉蒂過彎失控偏移車道，撞倒路邊26輛機車，警員聞到曾男身上散發濃濃酒味，酒測值高達0.75毫克，警方還查出曾為詐欺罪通緝犯，警詢後依法送辦。

據了解，曾男曾擔任詐騙集團收水車手，遭法院判1年6個月刑期，但曾男卻未到案服刑，遭法院發布通緝。14日晚間，曾開車到中和烘爐地拜財神，接著到永和朋友住處喝酒聊天，直到今清晨5時，他以為酒退了，準備駕駛瑪莎拉蒂轎車返回林口住處。

警方指出，曾男駕車行經永和中山路一段時，該路段為一處左彎，疑似車速過快，整輛車失控打滑，衝出車道連撞26輛機車，轎車騰空後落地。曾男命大，並未受傷。經警方酒測，酒測值高達0.75毫克，並被查出已遭通緝。警詢後依詐欺通緝、公共危險罪移送新北地檢署。

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