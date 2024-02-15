農曆春節期間，大家無不闔家團圓歡度新年，但也有「例外」發生，據屏縣府統計，7天連假共處理196件人身安全保護通報案，當中以家暴159件占最多，高達8成，當中親密關係有95件占6成，社會處分析因與連假期間互動變多、進而拉升暴力頻率有關。

社會處指出，7天連假共處理人身安全保護通報與緊急處遇196件，其中成人家暴案件占最多數有159件，高達81.1％，再來是兒少保護23件約占11.7％、脆弱家庭9件約占4.6％、性侵害案件5件約占2.6％，而屏縣府備勤社工緊急出勤評估2件，平均每天受理約28件保護案件，相較去年23件，每天增加5件。

社會處進一步表示，成人家暴案件的159件中，親密關係占6成約95件，該樣態因家庭關係本身即緊張疏離，加上連假期間互動機會多，進而拉升暴力頻率，而直系（卑親屬對尊親屬）與其他親屬（兄弟姊妹等）關係各占2成約32件，原因則與春節期間親屬團聚、假期安排、聚會飲酒、祭拜祖先等問題出現衝突，以精神騷擾、口語暴力為多。

除了處理人身安全保護通報案外，縣府社會處在新春期間也不間斷地提供各項社福服務，8至14日共發放10張愛心餐券及2包物資，累計服務1291人次。

至於復康巴士在連假期間共服務783人次，其中提供熱博接送參與56人次，社會處說，今年度春節連假使用身障復康巴士主要用途為就醫看診、回鄉探親、返家過節、休閒旅遊以及配合熱博活動提供定點接駁身障者春節旅遊服務。

而遊民收容所在春節期間也有提供熱食、低溫訪視、保暖用品、臨時收容、體溫測量、安置服務，總服務案量為309人次，主要為提供臨時安置服務及民生物資協助。

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