性是健康生活很重要的一環，而在飲食方面，有不少食物具催情效果，對於提升性生活品質有正面影響。對此，營養師李婉萍就分享8款催情食物，包括蘋果、辣椒、西瓜、巧克力、人蔘、牡蠣、紅酒及開心果。其中她提到，開心果含蛋白質、纖維和健康脂肪，能降低心臟病風險、減輕勃起功能障礙症狀。

李婉萍在粉專「李婉萍營養師」發文分享8款催情食物，除了能增進性福外，有益於心血管健康，很值得納入日常飲食清單中：

1、蘋果：含有多酚物質和抗氧化劑，有助於刺激私處血流，以及含有與女性雌激素雌二醇十分相似的植物雌激素根皮苷，其對女性性喚起非常有幫助。

2、辣椒：能增加血液流動，為性慾和耐力所必需。尤其男性更需要良好的血液迴圈，才可堅硬又持久；此外，也能促進心臟健康。

3、西瓜：含茄紅素和瓜氨酸等植物營養素，人體會將瓜氨酸轉化為L-精氨酸，其能產生一氧化氮，幫助擴張血管並增強「升旗」。

4、巧克力：含苯乙胺醇，可刺激大腦的快樂中樞，還含有色胺酸，有助於合成血清素，可增加浪漫情趣。

5、人蔘：能影響中樞神經系統和性腺組織，有助於血管擴張。 研究證明，人蔘可提高性慾和效能，在於其有幫助人體產生一氧化氮方面的作用。

6、牡蠣：含有d-天門冬氨酸，其為調節睪丸激素和刺激性慾的分子；還富含礦物質鋅，對性健康和生殖健康至關重要。

7、紅酒：含槲皮素酶可提升男性的睪丸激素，適度飲用與提高性功能有正向關係，但也要注意不要飲酒過量，以免造成反效果。

8、開心果： 營養相當豐富，特別含蛋白質，纖維和健康脂肪，除了幫助降低血壓、心臟病風險外，還有助於減輕勃起功能障礙的症狀。

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