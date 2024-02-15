54歲韓國男星朴修弘（박수홍）是喜劇演員，3年前他爆出家醜，指親生哥哥朴真洪涉嫌侵吞他高達100億韓幣（約2.8億台幣）的血汗錢，還利用他的名義買了8個死亡險，兄弟倆因此告上法庭，兩人纏鬥3年後，昨(14日)一審判決出爐，朴真洪被判2年有期徒刑，嫂嫂李女被判無罪，主因是「很難證明她是共犯」，消息傳開引來許多人表達不滿認為輕判。

朴修弘約在2003年出道參加綜藝節目，曾與姜鎬童、朴明洙主持，根據韓媒報導，3年前朴修弘發現哥哥朴真洪和嫂嫂藉由管理他工作名義中飽私囊，挪用了經紀公司的資金，時間從2011年到2021年長達10年，今首爾西地方法院針對此刑事案件宣布一審判決，認為朴真洪確實貪汙公司錢財，以挪用公司資金罪判2年有期徒刑，挪用個人財產罪名方面則無罪，李姓嫂嫂則因沒有直接證據判無罪。

對此，朴修弘的後輩好友、同為喜劇演員和歌手的孫憲秀 （손헌수）昨轉發相關新聞，諷刺說：「我來教大家如何在韓國輕鬆賺錢」，「首先找到你身邊會賺錢的人，最好是家人，然後一起創業，叫對方拿出數十億資金」，不用擔心留下任何犯罪痕跡，就算被捕了也不用道歉，「你可以用霸佔的錢聘請厲害律師幫你減刑，反正只要坐牢2年就可以出獄了」，字字諷刺判決的不公平。

孫憲秀更說，反正出獄後還是一條好漢，還是可以用搶奪來的錢過好生活，並痛批：「如果他是你的家人，還可以偷偷幫對方買死亡保險」，暗指如果搖錢樹死了又有一筆錢可以拿。而朴修弘得知判決後，今發聲明表示會再上訴，且自己還提告了嫂嫂涉嫌毀損他人名譽、「致使斷絕天倫關係」，也對看好戲亂留酸言酸語的網友喊話，希望大家謹慎發言，他同時也會對惡意留言提告。