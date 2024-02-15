台船（2208）跨足台灣石化基礎建設，承造台灣中油公司「大林石化油品儲運中心三區26座石化品儲槽統包工程」，全案採統包採購約48.5億元，今（15）日在高雄廠舉行開工典禮。後續高雄港洲際二期石化專區逾千億元的興建案，將是台船全力爭取的目標業務。

本案設計於去年4月啟動，鋼板割切後，台船將開始進行中油公司油槽案預製組裝工作，並將結合旗下台船防蝕、台船營造興業等公司資源，統籌土木、鋼構、儀電、轉動機械、防蝕及台灣下游供應鏈等協助執行工程，預定2026年完工。

隨著高雄港石化轉運新重鎮成形，台船藉地利與工藝優勢，進軍石化基礎建設，後續高雄港洲際二期石化專區逾千億元的興建案，將是台船未來全力爭取的目標業務。

台船近年大力推動多角化轉型，營運四大方向為商船本業、離岸風電、國艦國造及石化基建。去年底隨著環海翡翠輪正式投入風場服務及國造潛艦原型艦的命名下水，四大業務轉型已由準備階段進入落實發揮，將積極爭取國家重大工程。