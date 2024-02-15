有一名孕婦今（15日）搭乘長榮航空從日本羽田機場飛台北松山機場，途中出現臨盆反應，所幸正好有4名具醫師資格的乘客幫忙接生，加上空服員協助，母子均安。知名女作家中古小姐今日稍早證實其中一位醫師是她老公「魔人」，她聽到消息還差點被嚇暈，並忍不住想像萬一班機沒有醫師，那位孕婦和腹中胎兒有多危險。

中古小姐在臉書發文，透露魔人原本上星期要搭飛機回台，在她建議下多留了幾天，才在今日搭飛機；沒想到過不久中古小姐收到魔人訊息，表示自己還在機場，衣服都濕透想換衣服再離開，細問下才知道，飛行途中有一名孕婦臨盆，魔人在機上幫忙全程接生。

慶幸的是，那名孕婦平安生下一個兒子，但中古小姐忍不住痛揭恐怖萬一，「換句話說如果（魔人）沒改機票，今天回台灣班機上萬一沒有醫生，那媽媽和孩子會有多危險」，她呼籲孕媽媽出國務必慎重，請把自己和孩子健康放第一。另外，中古小姐也有補充機上還有其他醫師。

而長榮航空今日稍早也證實，確實有一名孕婦在羽田-松山BR189班機飛行途中出現臨盆反應，在醫師旅客與全體空服員協助，在機上順利產下一名男嬰，抵達松山機場後，母子也被送往醫院，母子均安。

不過，據長榮航空官方網站上的搭機注意事項，不接受單胞胎懷孕36周以上，或多胞胎懷孕32周以上的乘客，及產後7天內的產婦搭機，因此怎麼會發生這起突發事件，仍有待釐清。