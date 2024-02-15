今年改披龍袍的郭嚴文加入球隊訓練後，總教練葉君璋認為，他的守備原比想像中好，原本定位只守一壘的他可能還能扛起二、三壘防區；郭嚴文也說，加入味全龍後的每天訓練都有收穫，希望能夠承擔教練團給予的任務。

郭嚴文去年與陳禹勳都被擺在樂天桃猿60人名單外，兩人先後落腳龍隊再當隊友，郭嚴文改穿國小到高中時期的6號球衣，他表示，加入龍隊後，整體訓練感覺很棒，每天都有收穫。

近幾年郭嚴文受到膝蓋傷勢困擾，多數擔任指定打擊位置，或是只守一壘，來到龍隊後，原本設定他也是以一壘為主，但這段時間教練團觀察下來，葉君璋認為他守備能力比想像中好，或許還能勝任二、三壘位置。

對於教練團點名可成為一、二、三壘活棋，郭嚴文說：「教練給我什麼工作就去做，像我剛剛說的，收穫就是對身體認知感覺越來越好，葉總也說要先把身體顧好，做什麼事都很容易。」

而在開訓典禮上介紹新進球員時，郭嚴文也帶領隊友一起喊出他的應援口號「齁嘿齁嘿，超級喜歡郭嚴文」，「龍隊球員真的很活潑，這也是他們要我喊的，原本還擔心他們會放我鳥，但也因為有他們、禹勳，讓我能更快融入球隊。」

新球季祈願卡上郭嚴文寫下「安靜」2字，他解釋，「或許有些人認為安靜的人做不了事情，但我覺得這很有幫助，可以做得更多。」