美國加州驚傳滅門血案！一名印度裔軟體工程師疑似在殺害妻子和兩名4歲兒子後，舉槍飲彈自盡，消息曝光後讓當地社區居民震驚不已。目前警方仍在調查命案的詳情與動機。

綜合《紐約郵報》、加州KTVU電視台報導，加州聖馬提歐郡（San Mateo County）警方12日上午9時接獲通報，前往當地Alameda de las Pulgas一處民宅查看，發現一家四口陳屍屋內，已經失去生命跡象，現場沒有遭人闖入的痕跡。

報導指出，死者是現年37歲的男子亨利（Anand Sujith Henry）和38歲的妻子本津格（Alice Benzinger），以及他們4歲的雙胞胎兒子。本津格被發現在浴缸內遭到槍殺，亨利則倒臥在側，身旁留有一把上膛的9毫米口徑手槍；兩名幼兒則位於臥室，身上沒有外傷，推測可能是窒息或服用過量藥物致死。

Ex-Meta engineer allegedly shoots dead wife, twins in murder-suicide inside their $2.1M Bay Area home https://t.co/DveLFnHiyr pic.twitter.com/tkmlnAMcSM — New York Post (@nypost) February 14, 2024

根據法庭紀錄文件，亨利過去曾在Google和臉書母公司Meta擔任軟體工程師，妻子本津格也從事科技業，在線上房地產公司Zillow擔任數據經理。亨利曾在2016年向妻子提出離婚，但最後不了了之；2020年兩人搬進灣區這幢價值約210萬美元（約新台幣6600萬）的房子，孩子也大約在這時出生。

NEW: We are at the 4100 block of Alameda de las Pulgas in San Mateo. Sources tell ABC 7 four people have been found dead inside the home with the yellow tarp. @abc7newsbayarea pic.twitter.com/H7rMVxZMie — Ryan Curry (@RyanCurryTV) February 12, 2024

附近鄰居表示，亨利夫妻倆經常帶著孩子出門散步，一家人看起來和樂融融，實在不明白為何會發生這樣的悲劇。警方則表示這是一起獨立事件，呼籲當地居民不必過度恐慌，至於命案發生的原因則有待進一步調查。

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